Umsteuern: Armut stoppen, Zukunft schaffen.

Unter dem Motto "Umsteuern: Armut stoppen, Zukunft schaffen." findet 2017 der zweite Armutskongress in Berlin statt.

Beim Armutskongress 2016 sind wir den Fragen nachgegangen, was Armut in einem reichen Land bedeutet, wo Armut systematisch produziert wird und wer die Betroffenen sind. Jetzt gilt es zu zeigen, wie eine Gesellschaft ohne Armut aussehen kann. Im Bundestagswahljahr 2017 werden wir klare Forderungen an die Politik stellen.

Wann? 27. + 28. Juni 2017

27. Juni: 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr und 28. Juni: 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Wo? Langenbeck-Virchow-Haus, Luisenstraße 58/59, 10117 Berlin

Kosten? 50 Euro/0 Euro*

Hier geht es zur Anmeldung.

Hier können Sie das vorläufige Programm einsehen.

(*bitte schätzen Sie selbst ein, ob Sie den Teilnahmebeitrag von 50 Euro aufbringen können.)